New York: peggiora Oracle

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 5,04%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 198,7 USD e primo supporto individuato a 188,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 208,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)