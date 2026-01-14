Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Charter Communications

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che tratta in utile del 3,08% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Charter Communications si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 198,6 USD. Prima resistenza a 207. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 193,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
