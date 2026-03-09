Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Charter Communications
A picco la società di servizi di comunicazione a banda larga, che presenta un pessimo -3,98%.
