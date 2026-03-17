New York: spinge in avanti Charter Communications
(Teleborsa) - Protagonista la società di servizi di comunicazione a banda larga, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Charter Communications mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 222,2 USD con area di resistenza individuata a quota 229,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 217,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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