Milano 9:48
45.710 +0,41%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:48
10.170 +0,33%
25.423 +0,01%

PALLADIUM del 13/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dell'1,30%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.918, mentre il primo supporto è stimato a 1.774,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.061,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```