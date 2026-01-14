PALLADIUM del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dell'1,30%.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.918, mentre il primo supporto è stimato a 1.774,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.061,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)