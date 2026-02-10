Milano 11:56
46.779 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:56
10.359 -0,27%
Francoforte 11:56
25.022 +0,03%

Petrolio a 64,25 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,25 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 64,25 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```