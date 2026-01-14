Milano 16:07
45.683 +0,35%
Nasdaq 16:07
25.409 -1,29%
Dow Jones 16:07
49.007 -0,38%
Londra 16:07
10.163 +0,26%
Francoforte 16:07
25.309 -0,44%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia

In rialzo l'indice del settore telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.562,68 punti.
