Piazza Affari: in rally comparto telecomunicazioni in Italia

In forte aumento l'indice del settore telecomunicazioni, che con il suo +2,65% avanza a quota 13.511,34 punti.
