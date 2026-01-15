Milano 9:53
Madrid: giornata depressa per Grifols
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola, che presenta una flessione del 2,78% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Grifols classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,59 Euro e primo supporto individuato a 11,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,97.

