Madrid: giornata depressa per Grifols

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola
, che presenta una flessione del 2,78% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Grifols
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,59 Euro e primo supporto individuato a 11,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)