Milano 15:01
45.677 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:01
9.972 +0,21%
Francoforte 15:01
24.712 +0,71%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Grifols

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Grifols rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Grifols mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,47 Euro. Rischio di discesa fino a 11,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
