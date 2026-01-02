Madrid: andamento rialzista per Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola
, con una variazione percentuale del 3,55%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Grifols
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Grifols
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,17 Euro. Primo supporto a 10,92. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,76.
