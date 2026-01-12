Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:18
25.820 +0,21%
Dow Jones 20:18
49.530 +0,05%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Madrid: scambi negativi per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Grifols
Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.
Condividi
```