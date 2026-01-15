New York: movimento negativo per IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue"
, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 309,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 299,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 319,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)