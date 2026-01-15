Milano 17:35
New York: movimento negativo per IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue", in flessione del 2,01% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 309,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 299,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 319,1.

