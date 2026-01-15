Milano 16:59
45.899 +0,55%
Nasdaq 16:59
25.718 +0,99%
Dow Jones 16:59
49.479 +0,67%
Londra 16:59
10.247 +0,62%
Francoforte 16:59
25.354 +0,27%

New York: performance negativa per Charter Communications

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Charter Communications
Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga, che tratta con una perdita del 3,18%.
Condividi
```