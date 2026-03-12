Chiude in calo Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

utilities

Chevron

United Health

American Express

Nvidia

Sherwin Williams

Home Depot

Visa

Procter & Gamble

Micron Technology

Datadog

Intel

Charter Communications

Constellation Energy

AppLovin

Atlassian

Workday

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 47.417 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 6.776 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,29%),(-0,83%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,95%),(+1,03%),(+0,94%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,30%.scende dell'1,77%.Calo deciso per, che segna un -1,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.(+3,83%),(+3,60%),(+2,57%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,26%.