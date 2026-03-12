Milano 9:58
44.713 -0,13%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:58
10.314 -0,38%
23.585 -0,23%

Chiude in calo Wall Street

Finanza
Chiude in calo Wall Street
(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 47.417 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che archivia la seduta a 6.776 punti, sui livelli della vigilia.

Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'S&P 100 (-0,01%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,29%), finanziario (-0,83%) e utilities (-0,81%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+2,95%), United Health (+1,03%), American Express (+0,94%) e Nvidia (+0,67%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Sherwin Williams, che ha chiuso a -2,30%.

Home Depot scende dell'1,77%.

Calo deciso per Visa, che segna un -1,74%.

Sotto pressione Procter & Gamble, con un forte ribasso dell'1,72%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+3,83%), Datadog (+3,60%), Intel (+2,57%) e Charter Communications (+2,29%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Constellation Energy, che ha chiuso a -5,17%.

Soffre AppLovin, che evidenzia una perdita del 3,34%.

Preda dei venditori Atlassian, con un decremento del 3,29%.

Si concentrano le vendite su Workday, che soffre un calo del 3,26%.
