Chiude in calo Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 47.417 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.776 punti, sui livelli della vigilia.
Sulla parità il Nasdaq 100
(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'S&P 100
(-0,01%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia
. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,29%), finanziario
(-0,83%) e utilities
(-0,81%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Chevron
(+2,95%), United Health
(+1,03%), American Express
(+0,94%) e Nvidia
(+0,67%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Sherwin Williams
, che ha chiuso a -2,30%. Home Depot
scende dell'1,77%.
Calo deciso per Visa
, che segna un -1,74%.
Sotto pressione Procter & Gamble
, con un forte ribasso dell'1,72%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Micron Technology
(+3,83%), Datadog
(+3,60%), Intel
(+2,57%) e Charter Communications
(+2,29%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Constellation Energy
, che ha chiuso a -5,17%.
Soffre AppLovin
, che evidenzia una perdita del 3,34%.
Preda dei venditori Atlassian
, con un decremento del 3,29%.
Si concentrano le vendite su Workday
, che soffre un calo del 3,26%.