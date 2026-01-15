New York: rosso per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda di analisi e business intelligence
, che passa di mano con un calo del 2,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di MicroStrategy Incorporated
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 178,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)