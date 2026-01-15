Milano 16:59
New York: rosso per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano con un calo del 2,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.


La tendenza di breve di MicroStrategy Incorporated è in rafforzamento con area di resistenza vista a 178,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187.

