PALLADIUM del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dello 0,81%.
Lo status tecnico di breve periodo del palladio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.900,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.780,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2.020,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)