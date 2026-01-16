Milano 9:37
45.745 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:37
10.220 -0,19%
25.316 -0,14%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

In ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,49% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 65,16. Primo supporto visto a 62,75. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61,68.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```