Milano 13:29
45.694 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:29
10.094 +0,49%
Francoforte 13:29
25.239 +0,45%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in salita a 62,75.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,55. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,96.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```