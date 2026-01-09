Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in salita a 62,75.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,55. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,96.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)