Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:20
25.552 +0,02%
Dow Jones 18:20
49.426 -0,03%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,65%

Il CAC40 termina a 8.258,94 punti

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,65%
Parigi porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 8.258,94 punti.
