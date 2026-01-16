Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V
, con un ribasso del 2,15%.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 62,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)