Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso del 2,15%.

La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 62,45.

