Milano 13:13
45.699 -0,33%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:13
10.235 -0,04%
Francoforte 13:13
25.284 -0,27%

Francoforte: brillante l'andamento di Hensoldt
(Teleborsa) - Bene Hensoldt, con un rialzo del 3,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hensoldt, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 93,93 Euro. Primo supporto visto a 90,63. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 88,57.

