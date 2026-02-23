Francoforte: in calo Hensoldt

Hensoldt

Germany MDAX

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,08%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 83,47 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 85,27, mentre il primo supporto è stimato a 81,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)