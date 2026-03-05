Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V
, che sta segnando un calo del 3,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,81 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 44,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)