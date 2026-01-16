Milano 11:30
Londra: giornata depressa per Pearson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società internazionale di formazione, che sta segnando un calo del 2,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Pearson, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,47 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,41.

