Londra: scambi in positivo per Pearson

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società internazionale di formazione
, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Pearson
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,92 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)