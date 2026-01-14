Milano 9:47
Londra: scambi negativi per Pearson
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società internazionale di formazione, in flessione del 3,72% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Pearson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Pearson rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,7 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,28.

