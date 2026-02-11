Milano 13:08
Londra: positiva la giornata per Anglo American

Balza in avanti la società mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
