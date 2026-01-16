New York: amplia il rialzo Synchrony Financial

(Teleborsa) - Protagonista la società che fornisce prodotti di credito ai consumatori
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,14%.
Lo scenario su base settimanale di Synchrony Financial
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Synchrony Financial
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 79,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 81,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 78,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)