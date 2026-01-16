Milano 17:35
New York: amplia il rialzo Synchrony Financial

(Teleborsa) - Protagonista la società che fornisce prodotti di credito ai consumatori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,14%.

Lo scenario su base settimanale di Synchrony Financial rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Synchrony Financial, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 79,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 81,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 78,28.

