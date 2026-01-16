New York: andamento rialzista per American Express

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il famoso gruppo delle carte di credito
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di American Express
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 361,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 368,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 357,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)