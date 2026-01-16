Milano 16:42
45.685 -0,36%
Nasdaq 16:42
25.459 -0,35%
Dow Jones 16:42
49.262 -0,37%
Londra 16:42
10.221 -0,17%
Francoforte 16:42
25.233 -0,47%

New York: in bella mostra Quanta Services

New York: in bella mostra Quanta Services
Brilla la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che passa di mano con un aumento del 5,94%.
