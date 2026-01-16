Milano
16:42
45.685
-0,36%
Nasdaq
16:42
25.459
-0,35%
Dow Jones
16:42
49.262
-0,37%
Londra
16:42
10.221
-0,17%
Francoforte
16:42
25.233
-0,47%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 16.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in bella mostra Quanta Services
New York: in bella mostra Quanta Services
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 16.10
Brilla la
società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale
, che passa di mano con un aumento del 5,94%.
Condividi
Leggi anche
New York: spinge in avanti Quanta Services
New York: Quanta Services si muove verso il basso
New York: i venditori si accaniscono su Quanta Services
New York: in bella mostra United Rentals
Titoli e Indici
Quanta Services
+5,38%
Altre notizie
New York: in bella mostra Constellation Brands
New York: in bella mostra Accenture
New York: in bella mostra Chipotle Mexican Grill
New York: in bella mostra Micron Technology
New York: in bella mostra Valero Energy
New York: in bella mostra Halliburton
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto