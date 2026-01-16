New York: positiva la giornata per IBM

"Big Blue"

IBM

Dow Jones

azienda di Armonk

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 302,7 USD con tetto rappresentato dall'area 308,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 298,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)