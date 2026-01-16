Milano 17:35
New York: positiva la giornata per IBM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la "Big Blue", che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico dell'azienda di Armonk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 302,7 USD con tetto rappresentato dall'area 308,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 298,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
