New York: positiva la giornata per IBM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la "Big Blue"
, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'azienda di Armonk
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 302,7 USD con tetto rappresentato dall'area 308,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 298,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)