Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 20:00
25.560 +0,05%
Dow Jones 20:00
49.448 +0,01%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: profondo rosso per Aptiv

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Aptiv
Si muove in perdita il fornitore di componenti per i veicoli, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,32% sui valori precedenti.
Condividi
```