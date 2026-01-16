Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 20:01
25.560 +0,05%
Dow Jones 20:01
49.461 +0,04%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: scambi negativi per Charter Communications

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Charter Communications
(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga, che tratta con una perdita del 2,91%.

L'andamento di Charter Communications nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Charter Communications segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 186 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 193,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 183.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```