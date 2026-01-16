Milano 9:42
45.755 -0,21%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:42
10.219 -0,19%
25.310 -0,17%

PALLADIUM del 15/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.878,8. Primo supporto a 1.810,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.780,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
