PALLADIUM del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.878,8. Primo supporto a 1.810,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.780,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)