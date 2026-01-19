Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/01/2026

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.045, mentre il primo supporto è stimato a 6.009. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.081.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
