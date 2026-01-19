Auto usate, nel 2025 l’Italia guida la crescita di domanda e offerta in Europa

Volkswagen

Tesla

(Teleborsa) - L’condotta da AutoScout24 per il 2025 delinea unsostanzialmente stabile in cinque Paesi europei: Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Austria. Nonostante la tenuta generale, l'si distingue come il Paese con la flessione deipiù marcata, registrando un calo del -3,4% rispetto al 2024 e un valore medio di. Tuttavia, se si confrontano i dati attuali con il 2019, i prezzi nel mercato italiano sono aumentati di quasi il 40% (+39,8%), un incremento superiore alla media europea.In Italia, nel corso del 2025, si è osservata una dinamica di crescita superiore rispetto a gran parte dei vicini europei. La domanda è aumentata del +2,1% e l'offerta del +1%. Negli altri Paesi analizzati, la situazione appare più statica:(-0,1%),(+0,2%) e(+0,6%) hanno mostrato variazioni minime della domanda, mentre solo ihanno superato l'Italia con un incremento del +2,2%. Per quanto riguarda l'offerta, i Paesi Bassi hanno registrato il balzo più significativo con un +10%, a fronte della stabilità di Germania e Austria e della contrazione del Belgio (-3%).si conferma il marchio leader a livello europeo, posizionandosi al primo posto in quattro Paesi su cinque. L'Italia rappresenta l'unica eccezione rilevante, dovemantiene saldamente la leadership, seguita da. Tra i singoli modelli, la Volkswagen Golf è la più richiesta in Europa, seguita dalla Fiat Panda e dalla Mercedes-Benz Classe A.Il settore delleha vissuto un anno di forte ribasso dei prezzi, con una riduzione in Italia dell'8,3% (superiore al -6% della media europea). Nonostante ciò,rimane il marchio dominante quasi ovunque. La Tesla Model 3 è il modello elettrico più richiesto in quattro Paesi su cinque, inclusa l'Italia, dove è seguita dalla Model Y e dalla Fiat 500e. Solo in Belgio il primato di Tesla viene interrotto dalla Porsche Taycan.