Auto usate, nel 2025 l’Italia guida la crescita di domanda e offerta in Europa

Economia
(Teleborsa) - L’analisi annuale condotta da AutoScout24 per il 2025 delinea un mercato delle auto usate sostanzialmente stabile in cinque Paesi europei: Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Austria. Nonostante la tenuta generale, l'Italia si distingue come il Paese con la flessione dei prezzi più marcata, registrando un calo del -3,4% rispetto al 2024 e un valore medio di 21.273 euro. Tuttavia, se si confrontano i dati attuali con il 2019, i prezzi nel mercato italiano sono aumentati di quasi il 40% (+39,8%), un incremento superiore alla media europea.

In Italia, nel corso del 2025, si è osservata una dinamica di crescita superiore rispetto a gran parte dei vicini europei. La domanda è aumentata del +2,1% e l'offerta del +1%. Negli altri Paesi analizzati, la situazione appare più statica: Germania (-0,1%), Belgio (+0,2%) e Austria (+0,6%) hanno mostrato variazioni minime della domanda, mentre solo i Paesi Bassi hanno superato l'Italia con un incremento del +2,2%. Per quanto riguarda l'offerta, i Paesi Bassi hanno registrato il balzo più significativo con un +10%, a fronte della stabilità di Germania e Austria e della contrazione del Belgio (-3%).

Volkswagen si conferma il marchio leader a livello europeo, posizionandosi al primo posto in quattro Paesi su cinque. L'Italia rappresenta l'unica eccezione rilevante, dove Fiat mantiene saldamente la leadership, seguita da Mercedes-Benz e Audi. Tra i singoli modelli, la Volkswagen Golf è la più richiesta in Europa, seguita dalla Fiat Panda e dalla Mercedes-Benz Classe A.

Il settore delle auto elettriche usate ha vissuto un anno di forte ribasso dei prezzi, con una riduzione in Italia dell'8,3% (superiore al -6% della media europea). Nonostante ciò, Tesla rimane il marchio dominante quasi ovunque. La Tesla Model 3 è il modello elettrico più richiesto in quattro Paesi su cinque, inclusa l'Italia, dove è seguita dalla Model Y e dalla Fiat 500e. Solo in Belgio il primato di Tesla viene interrotto dalla Porsche Taycan.

(Foto: @pixel7propix on Unsplash)
