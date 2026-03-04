Milano 14:47
Londra: si concentrano le vendite su Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rosso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che sta segnando un calo dell'1,85%.

Il trend di Auto Trader Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto Trader Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,605 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,754. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,552.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
