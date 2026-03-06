Milano 11:01
44.533 -0,17%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:01
10.423 +0,08%
Francoforte 11:01
23.803 -0,05%

Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto Trader Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto Trader Group rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto Trader Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,769 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,882. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,706.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```