Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto Trader Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto Trader Group
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto Trader Group
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,769 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,882. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,706.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)