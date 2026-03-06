Milano 16:27
44.095 -1,15%
Nasdaq 16:27
24.789 -0,93%
Dow Jones 16:27
47.324 -1,32%
Londra 16:27
10.295 -1,14%
Francoforte 16:27
23.603 -0,90%

Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Si abbattono le vendite sul comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 812,01 punti, in forte calo del 2,92%.
Condividi
```