Milano
16:27
44.095
-1,15%
Nasdaq
16:27
24.789
-0,93%
Dow Jones
16:27
47.324
-1,32%
Londra
16:27
10.295
-1,14%
Francoforte
16:27
23.603
-0,90%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 16.43
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
06 marzo 2026 - 15.00
Si abbattono le vendite sul
comparto costruzioni europeo
, che continua la giornata a 812,01 punti, in forte calo del 2,92%.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Construct & Mtls
-2,98%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto