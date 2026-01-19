Milano 17:35
Francoforte: in calo Bilfinger

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.


Tecnicamente, Bilfinger è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,5.

