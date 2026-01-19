Francoforte: in calo Bilfinger

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria
, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Bilfinger
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)