Francoforte: rosso per Bilfinger

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,94%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 107,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 105,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 110,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)