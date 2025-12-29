Milano 13:58
Francoforte: rosso per Bilfinger

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano con un calo dell'1,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bilfinger rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di breve periodo del contractor tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 107,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 105,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 110,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
