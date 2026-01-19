Milano 17:35
Londra: si concentrano le vendite su ICG
(Teleborsa) - Ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che presenta una flessione dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 20,34. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 20,68.

