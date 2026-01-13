Milano 14:18
45.688 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:18
10.138 -0,03%
Francoforte 14:18
25.437 +0,12%

Londra: si concentrano le vendite su Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Admiral Group
Composto ribasso per la società assicurativa, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.
Condividi
```