Londra: si concentrano le vendite su ICG

(Teleborsa) - Sottotono la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che passa di mano con un calo del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ICG rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ICG. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 20,71 sterline. Primo supporto visto a 20,15. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
