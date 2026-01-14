Milano 14:06
45.662 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:06
10.173 +0,35%
Francoforte 14:06
25.312 -0,43%

Londra: in calo ICG

Migliori e peggiori
Londra: in calo ICG
(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che sta segnando un calo dell'1,97%.

L'andamento di ICG nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di ICG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,66 sterline. Prima resistenza a 20,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```