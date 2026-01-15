Milano 9:53
45.795 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:54
10.189 +0,04%
25.269 -0,07%

Parigi: si concentrano le vendite su Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Thales
Sottotono l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che passa di mano con un calo del 3,08%.
Condividi
```