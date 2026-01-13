Parigi: si concentrano le vendite su Carrefour

(Teleborsa) - Retrocede il colosso della grande distribuzione
, con un ribasso del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Carrefour
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso retail
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Carrefour
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,14 Euro. Primo supporto a 13,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)