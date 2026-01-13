Milano 14:20
45.702 -0,07%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:21
10.138 -0,02%
Francoforte 14:20
25.439 +0,13%

Parigi: si concentrano le vendite su Carrefour

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Carrefour
(Teleborsa) - Retrocede il colosso della grande distribuzione, con un ribasso del 2,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Carrefour rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso retail. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Carrefour evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,14 Euro. Primo supporto a 13,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
