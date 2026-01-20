Astrazeneca scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, che soffre con un calo del 4,79%.
L'andamento di Astrazeneca
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Astrazeneca
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 90,33 USD, con il supporto più immediato individuato in area 89,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 88,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)