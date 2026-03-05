Milano 16:23
44.939 -0,88%
Nasdaq 16:23
25.027 -0,26%
Dow Jones 16:23
48.172 -1,16%
Londra 16:23
10.481 -0,82%
Francoforte 16:23
23.989 -0,89%

New York: accelera Atlassian

Migliori e peggiori, In breve
Ottima performance per la società di software australiana, che scambia in rialzo del 7,49%.
